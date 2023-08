Es ist die Kombination aus Sentiment (verheerende Hitzewellen in Südeuropa), weichen AussagenRichtung erstes Quartal 23/24 und extremer Marktschwäche in der zweiten Reihe. Laut einem Statement des TUI-Chefs könnte die Nachfrage nach Urlaubsreisen einerseits im kommenden Winter "kompliziert" werden, andererseits ist er überrascht, wie stark der Touristik-Markt trotz den gegenwärtigen wirtschaftlichen Bedingungen sei. Das Buchungsupdate am 19. September, aber spätestens die Zahlen zum vierten Quartal, sollten die Trendwende einleiten, die Frage ist nur von welchem Niveau aus. 8 bis 9 € bleibt bis auf Weiteres ein fairer Wertansatz.



