DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RENAULT - Will seine Elektrofahrzeugsparte Ampere im Frühjahr nächsten Jahres an die Börse bringen. Zur Vorbereitung dazu solle die Sparte zum 1. November vom Rest des Unternehmens abgespalten werden, sagte Renault-Chef Luca de Meo am Montag dem französischen Nachrichtensender BFM TV. "Wir trennen uns also und sehen dann, ob wir die richtigen Bedingungen für einen Börsengang haben", sagte er. Das wahrscheinliche Zeitfenster für einen Börsengang sei Frühjahr 2024. (Börsen-Zeitung)

ALDI SÜD - Der Discounter Aldi Süd beliefert ab sofort seine Kunden mit Lebensmitteln. Der Konzern weitet das Angebot "Mein Aldi", das von Mitarbeitenden getestet wurde, von heute an aus. Zunächst wird der Lieferdienst für Verbraucher in drei Ruhrgebietsstädten verfügbar sein. Sie können aus einem Sortiment von 1.300 Produkten auswählen. Aldi Süd verfolgt damit ein ähnliches Konzept wie das niederländische Start-up Picnic, das ebenfalls in Deutschland aktiv ist. Die Zeit für solche Experimente scheint günstig: Discounter wie Aldi konnten zuletzt ihre Marktanteile ausbauen. (Handelsblatt)

CIRCUS KITCHEN - Das Hamburger Startup Circus Kitchens erwirbt die Berliner Kochroboter-Firma Aitme. "Durch die Übernahme von Aitme werden wir noch effizienter und schneller", sagt Circus-Kitchens-Chef und -Mitgründer Nikolas Bullwinkel. Mithilfe der Aitme-Roboter möchte er vielfältigere und stärker personalisierte Gerichte anbieten. Zum Kaufpreis will sich Bullwinkel nicht äußern. In Unternehmenskreisen ist von einem siebenstelligen Betrag die Rede. (Handelsblatt)

ASTERION - Nach dem Einstieg in den deutschen Markt mit der Übernahme des Energieversorgers Steag hat der spanische Infrastrukturinvestor Asterion Industrial Partners Interesse an noch weiteren Zukäufen in Deutschland gezeigt. "Ja, wir haben Interesse, uns andere Dinge anzusehen", bestätigte die für das Energiegeschäft zuständige Asterion-Partnerin Nicole Hildebrand am Montag auf einer Pressekonferenz in Essen. Konkrete mögliche Übernahmeziele nannte sie dabei allerdings nicht. (Börsen-Zeitung)

WELEDA - Die ehemalige Douglas-Chefin Tina Müller wird neue Chefin des Naturkosmetik-Herstellers Weleda. Müller werde zum 1. Oktober als Vorsitzende der Geschäftsführung berufen, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz im schweizerischen Arlesheim bei Basel und einer deutschen Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg) am Montag mit. Müller leitete von November 2017 bis Ende Oktober des vergangenen Jahres Deutschlands größte Parfümeriekette. Die neue Chefin solle das internationale Geschäft ausbauen und den Wachstumskurs der gesamten Gruppe vorantreiben, teilte Weleda mit. (FAZ)

