Die Aktionärsgruppe will mit finanziellen Mitteln den Geschäftsbetrieb beim Vermögensverwalter aufrechterhalten. Gleichzeitig soll der Verwaltungsrat ausgetauscht werden.Zürich - GAM hat sich nach dem gescheiterten Verkauf an Liontrust mit Newgame arrangiert. Die Aktionärsgruppe will mit finanziellen Mitteln den Geschäftsbetrieb beim Vermögensverwalter aufrechterhalten. Gleichzeitig soll der Verwaltungsrat ausgetauscht werden. Der GAM-Verwaltungsrat habe mit Newgame und Rock Investment SAS eine sofortige kurzfristige Finanzierung von 20 Millionen Franken zur...

Den vollständigen Artikel lesen ...