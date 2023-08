Die Vaudoise hat im H1 mehr verdient und setzt den Wachstumskurs fort. Mit ein Grund für die Ergebnissteigerung war die im Vergleich zum Vorjahr freundlichere Entwicklung an den Finanzmärkten.Lausanne - Die Vaudoise Versicherung hat im ersten Halbjahr 2023 mehr verdient und setzt den Wachstumskurs fort. Mit ein Grund für die Ergebnissteigerung war die im Vergleich zum Vorjahr freundlichere Entwicklung an den Finanzmärkten, während die Gruppe in der Deutschschweiz weiter zulegen konnte. Der Reingewinn der Vaudoise nahm in den ersten sechs Monaten des Jahres um gut 5 Prozent auf 70,0...

Den vollständigen Artikel lesen ...