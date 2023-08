Die BayWa r.e. Solar Trade kauft den PV-Großhandel Ribeiro Solar aus Brasilien. In den kommenden Wochen soll die Übernahme abgeschlossen werden. Die Unterzeichnung des Vertrags mit dem ausschließlich in Brasilien tätigen PV-Großhandel gab die Baywa r.e. Solar Trade heute in einer Pressemitteilung bekannt. Es handele sich dabei um einen strategischen Schritt, um die eigene Position auf dem brasilianischen und internationalen PV-Markt zu stärken. Dabei will Baywa r.e. Solar Trade die Marktpräsenz, ...

