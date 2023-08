Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach Angaben des Bundesamts für Statistik fiel das BIP-Wachstum in der Schweiz in den Vorjahren teilweise erheblich höher aus als bislang gemeldet, so Christian Lips, Chefvolkswirt bei der Nord LB.Besonders deutlich sei die reale Wachstumsrate für das Jahr 2021 angehoben worden. Anstelle von +4,2% stünden hier nun +5,4% gegenüber dem Vorjahr zu Buche. Auch für das Jahr 2020 sei das coronabedingte Minus nach neuesten Daten mit -2,1% um 0,3 Prozentpunkte geringer ausgefallen. Im vergangenen Jahr habe die reale Wirtschaftsleistung in der Schweiz kräftig um 2,6% zugelegt. Dies stelle gegenüber den bislang vorliegenden vierteljährlichen BIP-Daten des SECO ebenfalls eine kräftige Aufwärtsrevision dar. ...

