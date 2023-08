Laut einem neuen Bericht der International Renewable Energy Agency (Irena) hat die Energiewirtschaft weltweit im Jahr 2022 dank erneuerbarer Energien 520 Milliarden US-Dollar an Brennstoffkosten gespart. Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) veröffentlichte heute ihren Bericht "Renewable Power Generation Costs in 2022". Diesem zufolge senkte der im Jahr 2022 erfolgte Zubau an erneuerbarer Energie die Brennstoffkosten des Stromsektors weltweit. Die seit dem Jahr 2000 neu zugebauten ...

