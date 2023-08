Teilen: Was Sie am Dienstag, den 29. August, wissen sollten: Das Handelsgeschehen bleibt am frühen Dienstag verhalten, und die wichtigsten Paare bewegen sich weiterhin in den bekannten Schwankungsbreiten. Die ersten Daten des Tages werden aus den USA veröffentlicht: der Immobilienpreisindex für Juni. Im weiteren Verlauf des amerikanischen Handels ...

Den vollständigen Artikel lesen ...