Die Erdbeerpreise erreichten in diesem Sommer Rekordhöhen von 8 EUR pro Kilo und mehr. Aufgrund des trüben Wetters in Belgien und Umgebung waren die Produktionen im Juli enttäuschend, sodass das Angebot nicht mit der Nachfrage mithalten konnte, heißt es in einem Artikel von Vilt.be. Dieses Gleichgewicht wurde im Laufe des Augusts wiederhergestellt. Bildquelle:...

