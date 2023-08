Einzigartige Fachmesse für Next Level Farming und New Food Systems präsentiert Marktführer, Impulsgeber und Vorreiter für Controlled Environment Agriculture (CEA). Auf der VertiFarm, Internationale Fachmesse für Next Level Farming und New Food Systems, informieren sich Messebesucher vom 26. bis 28. September 2023 in einer großen Leistungsschau über...

Den vollständigen Artikel lesen ...