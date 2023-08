Pressemitteilung der BOOSTER Precision Components GmbH:

BOOSTER Precision Components GmbH zeigt robustes Wachstum und Stabilität im ersten Halbjahr 2023

- Deutliche Umsatzsteigerung mit +27 % gegenüber dem Vorjahreshalbjahr(Q2 2023 vs. Q2 2022: +31,6 %)- EBITDA im Einklang mit den Erwartungen des Managements- Beschleunigte Transformation in einen branchenübergreifenden Anbieter: Fast 25 % des Neugeschäfts in Höhe von 50,7 Mio. EUR in H1 2023 entfallen auf nicht für Verbrennungsmotoren bestimmte Produkte

Die BOOSTER Precision Components GmbH (Bond; ISIN NO0012713520) hat heute ihre ungeprüften Konzernergebnisse für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht.

H1 2023: Hohes Geschäftsvolumen und voranschreitende Transformation des Produktportfolios

Mit einem kräftigen Anstieg der Umsatzerlöse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...