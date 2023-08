Nachdem die Aroundtown-Aktie (WKN: A2DW8Z) Ende Mai auf ein Allzeittief gefallen war, konnte der Gewerbeimmobilienkonzern in den darauffolgenden Wochen um über +50% zulegen. Seit gut einem Monat tritt das Papier aber wieder auf der Stelle. Werden die Halbjahreszahlen Aroundtown neuen Schwung verleihen können? Aroundtown vorgestellt Die Aroundtown SA mit Sitz in Luxemburg hält Anteile an Gewerbeimmobilien, insbesondere in Deutschland und den Niederlanden. ...

