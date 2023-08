Der Schweizer Kraftwerksbetreiber Axpo will die Aktivitäten im Bereich der Windenergie ausbauen und tritt dem Branchenverband Suisse Eole bei. Die Axpo hat ein neues Team gegründet, das die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Windkraftanlagen in der Schweiz vorantreiben soll. Windenergie hätte ein großes Potenzial, denn sie liefere vor allem in den kalten und dunklen Monaten wichtigen Winterstrom. Anlässlich der nationalen Windenergietagung tritt Axpo auch dem Dachverband Suisse Eole bei.Heute ...

