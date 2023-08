Die PV-Franchisekette Enerix hat ein Verteilerzentrum in Regensburg eingerichtet, das dazu dienen soll, die Photovoltaik-Anlagen so weit vorzubereiten, dass die Montagezeit möglichst gering ist. Ein flächendeckendes Hub-Netzwerk ist in Planung. Mit der Eröffnung des ersten Enerix-Hub in Regensburg will die Photovoltaik-Unternehmenskette Enerix einen wichtigen Schritt in der Unternehmensentwicklung machen. Die Fachbetriebskette für Photovoltaikanlagen, Stromspeicher und Wärmepumpen ist mit über 115 ...

