Teilen: Der weitere Rückgang von EUR/USD scheint an Zugkraft zu verlieren, so Ökonom Lee Sue Ann und Marktstratege Quek Ser Leang von der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Wir haben nicht mit dem plötzlichen Anstieg der Volatilität gerechnet, als der EUR im New Yorker Handel kurzzeitig auf 1,0780 fiel, dann aber wieder abhob und auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...