Teilen: Am frühen Mittwochabend verteidigte die chinesische Botschaft in den USA ihre Cybersecurity-Überprüfung des US-Chipherstellers Micron mit dem Hinweis auf nationale Sicherheitsbedenken, insbesondere nachdem sich US-Handelsministerin Gina Raimondo über die Schwierigkeiten für US-Firmen in China beschwert hatte. Die chinesische Botschaft wies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...