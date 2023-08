Als Weltmarktführer bei Kabeln und Systemen für die Energie- und Telekommunikationsbranche wie Hochspannungs-Übertragungs-Kabel, Unterseekabel für die Offshore-Energieerzeugung, Kabel für Windparks und Solarkraftwerke, aber auch für den Einsatz in Gebäuden und Infrastrukturprojekten, sitzt man wie die Made im Speck. Bis 2026 geht es mindestens um eine Ausweitung des Gewinns je Aktie um 40 bis 50 % gegenüber 2022. Nicht sensationell, aber nachhaltig. Aktuelle Ausgangsbasis ist KGV 14 per 2023. Die jüngsten Nachrichten untermauern dies: Netzbetreiber Amprion sichert sich Prysmian als Partner für wichtige Nordsee-Stromleitungsprojekte. Auftragsvolumen 4,5 Mrd. €. Es ist nur der Beginn einer Auftragsflut.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 35.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Technische Erholung++ US-Konsumstimmung deutlich gedämpft++ FREENET: Wie eine Anleihe mit einer Prise Fantasie++ Unter der Lupe: US-Supermärkte und -DiscounterBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info