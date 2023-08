Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, dank Wegovy ist der dänische Gesundheitskonzern Novo Nordisk seit Wochen in aller Munde. Nachdem Elon Musk twitterte, dass er mithilfe des Appetitzüglers einige überflüssige Pfunde loswerden konnte, entstand ein regelrechter Hype um die Abnehmspritze. Inzwischen wurde der Schlankmacher Wegovy auch in Deutschland und vielen weiteren Ländern zugelassen, was die Kassen der Dänen kräftig klingeln lässt. Im boerse.de-Aktienbrief zählt Novo Nordisk ganz unabhängig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...