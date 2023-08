Der EuroStoxx50 konnte seine zeitweisen Gewinne nicht behaupten, dämmte aber am Ende mit 4315,31 Punkten sein Minus auf 0,26 Prozent ein.Paris / London - Europas Börsen haben am Mittwoch ihrer jüngsten Erholung ein wenig Tribut gezollt. Neben dem nachlassenden Rückenwind vom richtungweisenden US-Aktienmarkt lasteten die Verluste der Versorger nach schlechten Nachrichten von Orsted auf den Notierungen. Auch die weiter hohe Inflation in Europas grösster Volkswirtschaft Deutschland bei einer gleichzeitig weiter eingetrübten...

