Einheimische Offerten beherrschten das Geschehen. Ihre Präsenz weitete sich nochals aus. Demgegenüber schwand die Bedeutung europäischer Importe: Die niederländischen, italienischen, französischen und spanischen Offerten verloren allesamt an Relevanz und waren vorrangig in der grösseren Sortierung für die Kunden interessant. Die Notierungen lagen in der Regel...

Den vollständigen Artikel lesen ...