In dem Bereich des Obst- und Gemüsehandels mit Spanien ist Brasilien in dieser Gruppe das Land, das bislang mit Exporten von 14.449 Tonnen in dem ersten Halbjahr die größten Chancen bot, wobei die Importe mit 71.084 Tonnen bedeutender ausfallen, wie der spanische Verband FEPEX berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com Brasilien ist eines der führenden Nicht-EU-Ziele für...

Den vollständigen Artikel lesen ...