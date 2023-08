Der langjährige Jungfraubahn-Chef Urs Kessler kündigt seinen Rücktritt per Juni 2025 an. Kessler ist seit 36 Jahren bei der Jungfraubahn tätig.Interlaken - Die Jungfraubahn hat sich im ersten Halbjahr 2023 weiter erholt. Die Gästezahlen näherten sich weiter dem Vor-Corona-Niveau an. Am Ende stand gar ein Rekordgewinn zu Buche. Nun hofft die Gruppe im weiteren Jahresverlauf, den letzten Schritt zurück zur Normalität machen zu können. Von Januar bis Juni reisten 419'400 Besucher auf das Jungfraujoch, wie die Bergbahnbetreiberin am...

