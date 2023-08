Nach einem volatilen Handelstag am Mittwoch steht der DAX erneut unterhalb der Marke von 16.000 Punkten. Was hält ihn jetzt noch auf? Außerdem im Fokus: die Aktien von SAP und Aixtron. Mit einem moderaten Kurszuwachs hat der Dax am Donnerstag seine leichte Vortagsschwäche ausgeglichen. Der Dax legte im frühen Handel um 0,24 Prozent auf 15 930,61 Punkte zu. Für den MDax ging es um 0,30 Prozent hoch auf 27 601,83 Zähler. Das Eurozonen-Barometer EuroStoxx ...

