Der Fonds «Procimmo Residential Lemanic Fund» schliesst sein erstes Halbjahr mit einem guten Resultat ab. Per 30. Juni 2023 erhöhen sich die Mieteinnahmen um 1.59% und steigen auf CHF 11.03 Mio. an (CHF 10.86 Mio. per 30.6.2022). Der Nettoinventarwert (NIW) nimmt ebenfalls zu und beträgt CHF 137.71 pro Anteil (gegenüber CHF 136.55 per 30.6.2022). Das Total der Erträge bleibt per 30.

