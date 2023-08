Linz (www.anleihencheck.de) - Derzeit geht der Markt nach wie vor davon aus, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) im September den Leitzinssatz erneut anheben wird, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der bereits veröffentlichte KOF-Indikator, ein vorlaufender Indikator für die Konjunktur in der Schweiz, versetze diesen Erwartungen jedoch einen ersten Dämpfer. Im August sei der Indikator erneut leicht gefallen, was auf eine unvorteilhafte Schweizer Konjunktur in näherer Zukunft hindeute. Ebenso würden morgen die Inflationszahlen für August veröffentlicht. Sollte die Teuerungsrate stärker als erwartet zurückgehen, könnte das den Franken belasten. Derzeit notiere der EUR/CHF-Kurs bei 0,9590. (31.08.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...