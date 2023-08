DB Schenker erwirbt 53 weitere E-Lkw, diesmal von Renault Trucks. Die 53 Renault Trucks E-Tech D wird der Logistiker in Frankreich einsetzen. 50 Exemplare als 16-Tonner und drei als 19-Tonner sollen ab September 2023 in den Niederlassungen von Schenker Frankreich eintreffen. Die Integration der 53 neuen E-Trucks in den Betrieb soll bis März 2024 abgeschlossen sein. Aktuell bereitet DB Schenker die ...

