Der Fachkräftemangel im Handwerk hat laut einer Umfrage der Mobiliar-Tochter Buildigo seine Wurzeln bereits bei den Lehrstellen.Bern - Der Fachkräftemangel im Handwerk hat laut einer Umfrage der Mobiliar-Tochter Buildigo seine Wurzeln bereits bei den Lehrstellen. Von den über 100 befragten KMU gaben gut 80 Prozent an, Schwierigkeiten bei der Suche von qualifizierten Fachkräften zu haben. Dies beginne bereits bei der Besetzung von Lehrstellen, heisst es in der am Donnerstag veröffentlichten Auswertung. So hätten 64 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...