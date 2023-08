Das Dresdner Unternehmen will Produktionsstätten in Sachsen und in Nordrhein-Westfalen aufbauen und dafür insgesamt 400 Millionen Euro investieren. Die Fördermittel fließen im Rahmen des IPCEI Wasserstoff.Die Sunfire GmbH in Dresden hat einen Förderbescheid über rund 169 Millionen Euro erhalten. Das Vorhaben wurde im Rahmen des Interessenbekundungsverfahren für das IPCEI Wasserstoff im Mai 2021 ausgewählt. Wie das sächsische Wirtschaftsministerium mitteilte, plant das Unternehmen im Rahmen seines Vorhabens "Sunfire 1500+" die industrielle Fertigung von Elektrolyseuren sowohl für die Alkali-Technologie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...