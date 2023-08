Die Halbjahreszahlen überzeugten. Der Gewinn zog auf 74,5 Mio. € an, nach 60,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Überzeugen konnten nicht zuletzt die Umsätze im Online-Handel, der um 28 % zulegte. Am 7. Juni 2023 vereinbarte Fielmann den Kauf des US-Optikers SVS VISION, der 80 Filialen betreibt. Fielmann erwartet die Genehmigung der Aufsichtsbehörden in den nächsten Wochen. Am selben Tag kaufte FIELMANN EYEVIOUS STYLE, den Betreiber der E-Commerce-Plattform Befitting. Die Expansion in den USA ist Teil der Vision 2025, mit der Fielmann sich internationalisieren will. Im Rahmen dieser Vision will FIELMANN auch die Digitalisierung vorantreiben. Beispiel: Einmal an einem Knopf am Bügel drücken und schon stellen sich die Brillengläser im Nah-, Mittel- und Fernbereich scharf. Man ist bereits gut aufgestellt und bleibt am Puls der Zeit. Die Aktionäre werden davon profitieren.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 35! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 35 u. a.:++ Fear of missing out++ KI ist weder von Zinsen noch anderen gesetzlichen Einschränkungen abhängig++ Welche deutschen Unternehmen können sich an den internationalen KI-Trend anhängen?++ VW - Die Gerüchteküche brodelt++ MODERNA - Wieder auf dem Boden der realen Verhältnisse gelandet++ Wall Street - Wer setzt die nächsten Akzente?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info