Ende letzter Woche war die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 auf ein neues Jahrestief gefallen. Am Donnerstag wurde dieses dann noch einmal unterschritten, ehe sich das Papier fing und in der Spitze um 2,2 Prozent zulegte. Ein Grund für den Anstieg ist eine Studie des Verbands Privater Medien Vaunet.Laut dieser hat der deutsche Markt für Bezahl-TV-Sender und Streaming noch Wachstumspotenzial. In dem Marktüberblick stützt sich der Verband auf veröffentlichte Marktdaten, Expertenbefragungen, ...

