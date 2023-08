Monaco - In der Champions-League-Saison 2023/24 trifft Fußball-Bundesligist RB Leipzig in Gruppe G auf Titelverteidiger Manchester City, Roter Stern Belgrad, und den BSC Young Boys aus Bern. Das ergab die Auslosung der Uefa am Donnerstagabend in Monaco.



Demnach trifft FC Bayern München in Gruppe A auf Manchester United, den FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Für Borussia Dortmund geht es in Gruppe F gegen Paris Saint-Germain, AC Milan und Newcastle United. Union Berlin trifft in Gruppe C auf die SSC Napoli, Real Madrid und Sporting Braga. Für Gruppe B wurden Sevilla FC, Arsenal FC, PSV Eindhoven und RC Lens gelost, Gruppe D besteht aus SL Benefica, Inter Mailand, FC Salzburg und Real Sociedad de Fútbol.



Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio Rom und Celtic FC begegnen sich in Gruppe E. Gegen den FC Barcelona spielen in Gruppe H die Mannschaften FC Porto, Schachtar Donezk und Royal Antwerpen.