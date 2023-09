Fast zwei Monate nach dem Ende der Frisch-Avocado-Saison geht es bereits in die Endphase, in der die Produktlieferungen bereits weniger werden. Bisher liegen die Lieferungen in der aktuellen Saison 21 % über dem, was in dem gleichen Zeitraum der vorherigen Saison erreicht wurde; wenn jedoch nur die letzte Woche analysiert wird, erreichten die Avocadolieferungen 19.340 Tonnen, was 24 %...

Den vollständigen Artikel lesen ...