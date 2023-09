Der amerikanische Technologiekonzern Motorola Solutions Inc. (ISIN: US6200763075, NYSE: MSI) wird am 13. Oktober 2023 eine im Vergleich zum Vorquartal stabile vierteljährliche Dividende in Höhe von 88 US-Cents an die Aktionäre ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 15. September 2023. Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,52 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 283,57 US-Dollar entspricht dies ...

