Das Instrument VRQ1 FR001400HMK8 VERGNET S.A. EO 0,0001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.09.2023

The instrument VRQ1 FR001400HMK8 VERGNET S.A. EO 0,0001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.09.2023



Das Instrument KWO BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 01.09.2023 und ex Kapitalmassnahme am 04.09.2023

The instrument KWO BMG9031M1082 TRANSP.INTL HLDG.LTD.HD 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 01.09.2023 and ex capital adjustment on 04.09.2023



Das Instrument LW2 US5207761058 DISTRIBUTION SOL.GRP.DL 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 01.09.2023

The instrument LW2 US5207761058 DISTRIBUTION SOL.GRP.DL 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 01.09.2023