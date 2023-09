Nach dem Scheitern an der 16.000 Punkte Marke geht der DAX heute in den letzten Handelstag der Woche. Was ist zu erwarten? Außerdem im Fokus: die Aktien von Aurubis und Fielmann Vor dem US-Arbeitsmarktbericht dürften positive Vorgaben aus China den Dax am Freitag zunächst wieder in Richtung der Marke von 16 000 Punkten schieben. Am ersten Handelstag im September signalisierte der X-Dax für den Leitindex ein Plus von 0,19 Prozent auf 15 977 Punkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...