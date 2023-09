ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 135 auf 100 Euro gesenkt. Der Autobauer werde auf globaler Ebene am stärksten bedrängt von der zunehmenden chinesischen Konkurrenz, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gegenwind, dem die Wolfsburger auch in Europa durch chinesische Elektroautos ausgesetzt seien, werde am Markt unterschätzt. Die Aktie wirke zwar derzeit günstig, doch in den kommenden eins bis zwei Jahren dürfte sich dies zum Negativen wenden./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2023 / 23:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2023 / 23:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039