Hamburg (ots) -Alle acht Filme im Wochenrhythmus auf der großen Leinwand- Ab dem 1. September im CinemaxX: Harry Potter-Reihe auf der Leinwand- "Back to Hogwarts": Acht Wochenenden voller Magie- Marathon in Essen: Alle acht Filme vom 01. bis 03. September- Harry Potter Bücher feiern 2023 ihr 25-jähriges JubiläumBereit für Magie? Jährlich am 01. September heißt es "Back to Hogwarts". Fans weltweit feiern dann den Schulstart von Harry, Ron und Hermine und die Abfahrt des Hogwarts Express, der ab heute an acht Wochenenden auch in den CinemaxX Kinos hält. Vom aufregenden ersten Zusammentreffen in "Der Stein der Weisen" bis zu den atemberaubenden Kämpfen in "Die Heiligtümer des Todes" zeigt CinemaxX jedes Wochenende einen Film der erfolgreichen Harry Potter Reihe. Während der erste Teil heute den Auftakt macht, kommt das legendäre Zauberlehrling-Trio ab Teil zwei immer sonntags auf die Leinwand. In Essen legt der Hogwarts-Express den Turbo ein, sodass alle acht Filme mit insgesamt 1.175 Minuten zusätzlich ab heute an nur drei Tagen gezeigt werden. Vor Ort wartet auf die Essener*innen mit einer Fotowand und dem Sprechenden Hut ein besonderes Highlight.Die achtteilige Harry Potter Filmreihe von Warner Bros. besteht aus den Verfilmungen der sieben Harry Potter Romane von Joanne K. Rowling, dessen erster Band "Harry Potter und der Stein der Weisen" dieses Jahr in Deutschland 25-jähriges Jubiläum feiert. Anlass genug, um alle Fans und die, die es noch werden wollen, erneut auf eine magische Reise mit Harry, Ron, Hermine und ihren Freunden zu schicken - und das auf der großen Kino-Leinwand.Harry Potter Filmreihe bei CinemaxX: Acht Wochenenden, acht Filme, viel MagieDen Auftakt macht HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN heute, am 1. September, passend zum "Back to Hogwarts"-Tag. Am Wochenende des KINOFEST 2023 (https://www.cinemaxx.de/kinofest) geht es am Sonntag, 10.09., für nur 5 Euro pro Ticket weiter mit HARRY POTTER UND DIE KAMMER DES SCHRECKENS. Am 17.09. folgt mit HARRY POTTER UND DER GEFANGENE VON ASKABAN der dritte Teil. HARRY POTTER UND DER FEUERKELCH wird am 24.09. gezeigt. Teil fünf, HARRY POTTER UND DER ORDEN DES PHONIX, kommt am 01. Oktober auf die Leinwand. HARRY POTTER UND DER HALBBLUTPRINZ läuft am 08.10., und den krönenden Abschluss mit HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES gibt es mit Teil eins am 15.10. und Teil zwei am 22.Oktober.Alle weiteren Informationen zur HARRY POTTER Filmreihe bei Cinemaxx gibt es hier (https://www.cinemaxx.de/harrypotter) und unter: https://www.cinemaxx.de/harrypotterHarry Potter-Marathon in Essen: mit sprechendem Hut und vielen ÜberraschungenIm CinemaxX Kino in Essen legt der Hogwarts-Express den Turbo ein und sorgt für einen dreitägigen Harry Potter-Marathon: Alle acht Filme mit insgesamt 1.175 Minuten werden ab heute an nur einem Wochenende gezeigt. Vor Ort erwartet alle Besucher*innen außerdem eine Fotowand und der Sprechende Hut aus Harry Potter, der sie in die Hogwarts-Häuser "Ravenclaw", "Slytherin", "Hufflepuff" und "Gryffindor" einteilt. Dazu gibt es Goodies wie eine HARRY POTTER Marathon-Urkunde, Notizbücher und Sticker mit den Häuserwappen.Über CinemaxXDie CinemaxX Gruppe zählt zu den bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland und umfasst 30 Kinos mit insgesamt 257 Leinwänden in 26 Städten, davon ein Arthouse Kino in Hamburg, das HOLI. 1990 wurde die Marke CinemaxX ins Leben gerufen. CinemaxX steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich Bild, Ton und Sitzkomfort. CinemaxX beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter*Innen. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen in Hamburg. Vom Headquarter aus werden alle Betreuungsaktivitäten für die deutschlandweit 30 Kinos ausgeführt. CinemaxX ist seit 2012 Teil von Vue International. Vue International mit Sitz in London ist einer der weltweit führenden, privaten Kinobetreiber. Das Unternehmen betreibt die angesehensten Marken in den wichtigsten europäischen Märkten und Taiwan und ist in insgesamt neun Ländern an 228 Standorten mit 2.000 Leinwänden aktiv. Die Vue Gruppe ist dabei führend in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Italien, Polen, Litauen und Taiwan.Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHpresse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9588/5592900