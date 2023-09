In der Schweizer Industrie ist die Stimmung im August weiterhin trüb. Der entsprechende Indikator ist zwar wieder leicht angestiegen, doch er liegt nach wie vor weit unterhalb der Wachstumsschwelle.Zürich - In der Schweizer Industrie ist die Stimmung im August weiterhin trüb. Der entsprechende Indikator ist zwar wieder leicht angestiegen, nachdem er im vergangenen Monat auf den tiefsten Stand seit 2009 abgestürzt war. Doch er liegt nach wie vor weit unterhalb der Wachstumsschwelle. In der Industrie ist der Einkaufsmanagerindex (PMI) im August um 1,4 Punkte auf 39,9 Zähler gestiegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...