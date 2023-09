Der EuroStoxx50 gewinnt am Vormittag 0,2 Prozent auf 4306,36 Punkte.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag leicht zugelegt. Angesichts der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag gestaltete sich das Geschäft ruhig. Der EuroStoxx 50 gewann am Vormittag 0,2 Prozent auf 4306,36 Punkte. Der französische Cac 40 tendierte kaum verändert, während der britische FTSE 100 um 0,53 Prozent auf 7478,35 Punkte kletterte. Hier stützten Öl- und Rohstoffwerte.

