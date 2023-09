In diesem Artikel erfährst du, was eine GbR ist, welche Punkte du bei der Gründung zu beachten hast und welche Vorteile du für dich generieren kannst.Du möchtest dich selbstständig machen und dein eigener Chef sein? Dazu brauchst du ein Unternehmen, das eine bestimmte Rechtsform hat. Zu den entspanntesten Rechtsformen gehört die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). In diesem Artikel erfährst du, was eine GbR ist, welche Punkte du bei der Gründung zu beachten hast und welche Vorteile du für dich generieren kannst. Ich informiere dich hier...

Den vollständigen Artikel lesen ...