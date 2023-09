Das EUR/CHF-Währungspaar wurde um die Mittagszeit zu 0,9570 gehandelt nach 0,9578 am Vorabend, bei USD/CHF waren es 0,8823 nach 0,8830.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht kaum bewegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0847 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Auch der Franken bewegte sich zu den Hauptwährungen kaum. Das EUR/CHF-Währungspaar wurde um die Mittagszeit zu 0,9570 gehandelt nach 0,9578 am Vorabend, bei USD/CHF waren es 0,8823 nach 0,8830.

