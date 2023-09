Der Motor hat nach ZF-Angaben mehr Reichweite und kann schneller geladen werden.Friedrichshafen - Der deutsche Automobilzulieferer ZF will auf der Automobilmesse IAA (5. bis 10. September) in München einen neuen Elektromotor vorstellen, der ohne Magnete auskommt. Der Motor habe mehr Reichweite und könne schneller geladen werden, sagte ZF-Chef Holger Klein am Freitag in Friedrichshafen am Bodensee. Das Modell sei kompakter als entsprechende Innovationen von Mitbewerbern.

