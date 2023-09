Monaco - Eintracht Frankfurt trifft in der Gruppenphase der Conference League auf PAOK Saloniki. Zusätzlich wurden HJK Helsinki und FC Aberdeen am Freitag in Monaco in Gruppe G gelost.



Die Auslosungsergebnisse im Detail: Gruppe A: Lille OSC, Slovan Bratislava, Olimpija Ljubljana und Klaksvik Itrottarfelag; Gruppe B: KAA Gent, Maccabi Tel Aviv, Sorja Luhansk und Breidablik Kopavogur; Gruppe C: Dinamo Zagreb, Viktoria Pilsen, FC Astana und KF Ballkani; Gruppe D: Club Brügge, FK Bodö/Glimt, Besiktas Istanbul und FC Lugano; Gruppe E: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Warschau und Zrinjski Mostar; Gruppe F: Ferencvaros Budapest, AC Florenz, KRC Genk und Cukaricki Belgrad; Gruppe G: Eintracht Frankfurt, PAOK Saloniki, HJK Helsinki und FC Aberdeen; Gruppe H: Fenerbahce Istanbul, Ludogorez Rasgrad, Spartak Trnava und FC Nordsjaelland.