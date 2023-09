Nach einem kurzen Dämpfer am Vortag knüpft die PayPal-Aktie am Freitag im freundlichen US-Gesamtmarkt an die Erholung vom Wochenbeginn an und legt am Nachmittag um rund ein Prozent zu. Gut so, denn der Weg zurück nach oben ist für das gebeutelte Papier des Zahlungsdienstleister kein leichter. Diese Chartmarken gilt es jetzt zu knacken.Vom Mitte August markierten 7-Jahres-Tief bei 57,29 Dollar hat sich die PayPal-Aktie in den vergangenen Tagen bereits um mehr als zehn Prozent nach oben abgesetzt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...