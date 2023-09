Manchmal - aber, um "die Ärzte" zu zitieren, nur manchmal, fällt mir gar nicht mehr so viel ein, womit man (also in diesem Falle ich) das Kursgeschehen an den Aktienmärkten in der gerade ablaufenden Handelswoche beschreiben könnte. Sie merken schon - viel Satz für wenig Substanz, aber so ist das gelegentlich, wenn der August zu Ende und der September noch nicht richtig begonnen hat. Apropos August - der traditionell im Sinne von statistisch betrachtet schwache Börsenmonat endete für den DAX am gestrigen Donnerstag mit einem Minus von 3% (auf Monatssicht, versteht sich, der Handelstag per se brachte ein kleines Plus von 0,4% auf einen Endstand bei 15.947 Punkten). Das bedeutet: ...

