DJ Mercedes-Chef: Dt. Autobauer gut gegen chinesische Konkurrenz aufgestellt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Mercedes-Chef Ola Källenius sieht die deutschen Autohersteller vor der anstehenden Mobilitätsmesse IAA gut gegen die neue chinesische Konkurrenz aufgestellt. "Die Preise, die die Chinesen in Deutschland aufrufen, sind überraschend hoch", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Gleichzeitig sieht er die deutschen Autobauer technologisch nicht schlechter aufgestellt als die neuen Wettbewerber. Es komme nicht nur auf die Frage an, ob Elektroantrieb oder Verbrenner: "Automobilbau ist Zehnkampf", so Källenius. Und die Deutschen seien weiterhin in den meisten Disziplinen führend.

Von der Bundesregierung erwartet der Mercedes-Chef mehr Unterstützung. Der hohe Strompreis in Deutschland sei ein klarer Standortnachteil gegenüber Ländern wie den USA. Das Dienstwagenprivileg müsse hingegen erhalten werden, damit die Autobauer das nötige Geld für Investitionen erwirtschaften könnten.

