Der österreichische Baukonzern hat im ersten Halbjahr den Gewinn gesteigert und hebt seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr an. Den Einstiegskurs hat Strabag am Montag geschafft, bisher sieht man einen kleinen Gewinn. Strabag ist keine Kursrakete, aber ein Anstieg bis auf 42,00 erscheint denkbar.Bei Strabag ISIN: AT000000STR1 hatten wir den Einstieg am 27. August vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme hatten wir geschrieben: "Spannend wird es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...