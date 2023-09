Ethisch verwerflich produzierte Produkte aus den Regalen zu verbannen, würde ja die Wahlfreiheit der Konsumierenden einschränken!"Ja aber der freie Konsument…". Wammm. Einer Abrissbirne gleich donnert der freie Konsument in jedes noch so solide Argumentationsgebäude für ethische Standards bei Konsumgütern. Eine Deklarationspflicht für Produkte aus tierquälerischer Produktion? Wir wollen doch dem Konsumenten nicht vorschreiben, was er essen muss! Wenn die Konsumierenden auf Poulet Lust haben, das in seinem Leben nie das...

