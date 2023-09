Tieftraurige Gesichter gab es zuletzt bei SMA Solar-Aktionären zu sehen. Immerhin ergibt sich im Wochenvergleich ein Minus von 2,12 Prozent. Mit Kursrückgängen verabschiedete sich der Titel an vier der fünf Sitzungen. Am Mittwoch musste SMA Solar dabei den höchsten Tagesverlust der Woche hinnehmen mit einem Minus von 1,78 Prozent. Sind jetzt die Bären am Zug oder geht es bald wieder aufwärts? Die übergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...