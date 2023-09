Unser Brüsseler Dachverband Freshfel ist Mitglied in der Global Coalition of Fresh Produce. Sie hat Anfang Juli die Ergebnisse ihrer im Frühjahr 2023 durchgeführten Umfrage veröffentlicht. Darin geht es um steigende Kosten in der weltweiten Obstund Gemüseproduktion und deren Auswirkungen auf die gesamte Obst- und Gemüseindustrie und die Endverbraucher. Im...

Den vollständigen Artikel lesen ...